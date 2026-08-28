Istilah Jas Hijau ala Prabowo di Muktamar NU

jpnn.com, JOMBANG - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para kiai dan ulama atas jasa serta peran besar mereka dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Penghormatan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sekaligus membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (27/8).

Pak Prabowo mengingatkan kembali peran penting para ulama, kiai, dan pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

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Menurut dia, meski kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta, perjuangan mempertahankan kemerdekaan mendapatkan salah satu ujian terbesarnya dalam pertempuran di Surabaya pada 1945.

“Saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada para kiai dan ulama, karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta, tetapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya,” ujar Prabowo.

“Dan dalam pertempuran Surabaya, Oktober, November 1945, peran dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran dari pesantren sangat besar,” imbuhnya.

Dari sejarah perjuangan kemerdekaan RI tersebut, Prabowo kemudian memperkenalkan istilah “Jas Hijau”.

Ungkapan itu disampaikan dengan merujuk kepada “Jas Merah” yang dikenal sebagai pesan Bung Karno untuk tidak pernah melupakan sejarah.