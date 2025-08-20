menu
Prabowo Mendadak Panggil Menteri, Kapolri Hingga Panglima TNI ke Hambalang, Ini yang Dibahas

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menemui Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada Selasa (19/8) malam. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, HAMBALANG - Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pertemuan tersebut digelar pada Selasa (19/8) malam.

“Pada Selasa malam, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor," ucap Teddy.

Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam.

Menurut dia, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ungkap Teddy.

Seskab pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan.

Saat itu, Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.

