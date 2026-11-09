Prabowo Menemui 10 Mantan Kapolri, Idham Aziz Tidak Ada

jpnn.com - BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memimpin diskusi yang juga dihadiri sepulu mantan Kapolri di kediaman pribadi Presiden, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).

Hadir pula Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan sejumlah pejabat utama Polri.

Kapolri dari masa ke masa itu berdiskusi dengan Presiden Prabowo yang juga didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Yusuf Jauhari, dan Sekretaris Kabinet Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan tersebut digelar di tengah pengusutan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh dan masyarakat sipil yang diduga dilakukan oleh jenderal bintang empat dan juga mantan Kapolri berinisial LSP beserta beberapa perwira tinggi Polri.

Sebelum pertemuan, Presiden Prabowo menyalami lebih dulu jajaran mantan kapolri saat mereka memasuki ruang pertemuan.

Sebanyak 10 mantan kapolri yang mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang, yaitu:

Jenderal (Purn) Roesmanhadi Jenderal (Purn) Roesdihardjo Jenderal (Purn) Suroyo Bimantoro Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar Jenderal (Purn) Sutanto Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri Jenderal (Purn) Timur Pradopo Jenderal (Purn) Sutarman Jenderal (Purn) Badrodin Haiti Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Jajaran mantan kapolri yang datang itu menjabat pada rentang waktu tahun 1998–2019.

Dalam rombongan mantan kapolri itu, tidak ada Jenderal (Purn.) Idham Aziz yang menjabat pada periode 1 November 2019–27 Januari 2021.