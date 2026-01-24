Prabowo Mengeklaim RI Jadi Titik Terang Ekonomi Global
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim Indonesia kini menjadi 'titik terang' bagi ekonomi global.
Sebab menurut Prabowo, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah situasi eksternal yang menantang.
Prabowo mengatakan 'titik terang', itu karena mengutip pernyataan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam penilaian terbaru.
Lembaga internasional itu menilai Indonesia sebagai 'titik terang global' (global bright spot) dalam konsultasi 2025 Article IV Mission yang berlangsung pada 3-12 November 2025.
Predikat tersebut disematkan setelah Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 5,1 persen pada 2026, di tengah tingginya ketidakpastian global.
“IMF baru-baru ini menggambarkan Indonesia sebagai, saya kutip, ‘titik terang global’ dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah situasi eksternal yang menantang,” ujar Prabowo kala memberikan pidato di pertemuan tahunan World Economy Forum 2026, dikutip Sabtu (24/1).
Prabowo mengaku pujian dari lembaga-lembaga internasional, termasuk IMF, bukan dilontarkan tanpa alasan.
Pasalnya kata dia, lembaga-lembaga tersebut telah melihat berbagai bukti bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah volatilitas global.
Presiden Prabowo Subianto Mengeklaim, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah situasi eksternal yang menantang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lihat Momen Prabowo Beri Koin Kepresidenan, Pengawal di Swiss Ini Tersenyum
- Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Tambang Penyebab Banjir di Sumatera, Aktivis 98 Haris Rusly Moti Merespons
- Para Akademisi Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026
- PPPK Paruh Waktu & Honorer Tidak Menolak MBG, Hanya Minta Presiden Bersikap Adil
- Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Melampaui Tuntutan Gerakan Sosial
- Investasi di Jakarta Mencapai Rp 270 Triliun pada 2025