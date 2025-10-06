Prabowo Menjamu Jokowi, PDIP Tegaskan Tetap Membersamai Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebut pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menandakan eks Danjen Kopassus memiliki kerendahan hati.

"Pertemuan itu menunjukkan kerendahan hati dan keterbukaan Presiden Prabowo yang mau menerima siapa pun dengan segala persoalannya," kata dia melalui layanan pesan, Senin (6/10).

Guntur mengatakan PDIP yakin Prabowo mampu mengatasi persoalan bangsa secara independen tanpa bisa ditekan pihak lain.

"Kami sepenuhnya yakin Presiden Prabowo mampu mengatasi persoalan bangsa ini dengan independensinya tanpa "cawe-cawe" dari pihak manapun, karena rakyat Indonesia sudah memilih beliau," ujar pria yang aktif di media sosial.

Guntur melanjutkan PDIP akan terus mendukung program prorakyat Prabowo meski berada di luar pemerintahan.

"PDI Perjuangan tetap akan membersamai pemerintahan Presiden Prabowo dengan posisi di luar pemerintahan," ujarnya.

Diketahui, Jokowi bertemu Prabowo di kediaman pribadi sang Kepala Negara, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu kemarin.

Jokowi bertemu Prabowo secara empat mata dan dilaksanakan hampir dua jam dari pukul 13.00 WIB sampai 15.00 WIB. (ast/jpnn)