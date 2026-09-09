Prabowo Menjanjikan Bonus Rp3 Miliar untuk Atlet Peraih Emas Asian Games 2026

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus sebesar Rp3 miliar bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada gelaran Asian Games 2026.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melepas Kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games 2026 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9).

Menurut dia, bonus tersebut menjadi bentuk penghargaan negara atas perjuangan para atlet yang membawa nama Indonesia di ajang olahraga internasional.

“Saya diberi laporan oleh Pak Erick, untuk SEA Games, medali emas dapat Rp1 miliar, tapi ini Asian Games, medali emas Rp3 miliar,” ucap Prabowo.

Dia menegaskan para atlet yang akan bertanding di Asian Games merupakan putra-putri terbaik yang mendapat kehormatan untuk mewakili Indonesia.

Prabowo bilang dari ratusan juta masyarakat Indonesia, hanya 432 atlet yang mendapat kesempatan untuk memperkuat kontingen Merah Putih pada ajang tersebut.

“Dari ratusan juta rakyat Indonesia, hanya 432 orang atlet yang dikirim, yang memenuhi syarat, yang lolos kualifikasi, yang mewakili 287 juta. 432, ini kehormatan yang sangat besar,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengaku bangga dapat bertemu dengan para atlet yang akan membawa nama Indonesia tersebut.