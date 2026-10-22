Prabowo Menyatakan Tidak Takut sama MSCI

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap MSCI.

Menurut Prabowo, lembaga rating atau perusahaan keuangan asal Amerika Serikat yang menyediakan indeks pasar saham global, analisis risiko, serta perangkat pendukung investasi itu berusaha menakut-nakuti Indonesia terkait ancaman MSCI menurunkan peringkat pasar saham Indonesia.

AFP melaporkan bahwa MSCI pada pekan lalu menyatakan bahwa mengklasifikasikan Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market) "tidak lagi tepat", dengan alasan adanya kekhawatiran investor mengenai struktur kepemilikan saham dan perilaku perdagangan.

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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemudian anjlok lebih dari 11 persen pada Jumat pekan lalu itu -penurunan harian terbesar sejak 1998, di tengah kekhawatiran akan terjadinya eksodus investasi asing.

Prabowo pun geram dan saat berbicara di hadapan kabinetnya pada Sidang 2 Tahun Pertama Pemerintahan di Istana kemarin, mengatakan tidak takut dengan "ancaman' MSCI.

"Kita (Indonesia) terus dihadapkan kepada berbagai hal yang berupaya menakut-nakuti. Saya hanya ingin sampaikan kepada MSCI bahwa bangsa Indonesia tidak takut kepada siapa pun dan tidak akan bisa diintimidasi," ujarnya.

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IHSG ditutup menguat 0,94 persen pada hari Rabu, setelah sempat merosot ke level terendahnya sejak akhir tahun 2020 pada awal pekan ini.

Indeks tersebut telah anjlok lebih dari 40 persen sejak awal tahun, menjadikannya salah satu indeks dengan kinerja terburuk di dunia.