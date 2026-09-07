Prabowo Meradang, Minta Kapolri Ungkap Korporasi Terlibat Karhutla

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas semua pihak yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Prabowo memerintahkan agar penegakan hukum dilakukan sampai ke korporasi yang terlibat karhutla.

Dia menilai korporasi yang nakal dan menyebabkan karhutla sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

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Hal itu disampaikan Prabowo saat Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9).

"Selidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya. Kalau perlu kita segera cabut semuanya itu. Semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya,” ucap Prabowo.

“Ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," lanjutnya.

Prabowo mengaku geram karena ada hutan yang langsung berubah menjadi perkebunan tak lama setelah mengalami kebakaran.

"Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi?" kata dia.