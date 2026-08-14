Prabowo Minta Anggaran Ultah Daerah Dialihkan untuk Naikkan Gaji Guru

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah di semua tingkatan meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja yang dinilai tidak perlu.

Salah satunya anggaran untuk perayaan hari ulang tahun (HUT) kementerian maupun pemerintah daerah.

Prabowo mengatakan anggaran untuk kegiatan seremonial seharusnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih menyentuh masyarakat, seperti memperbaiki sekolah, rumah sakit, hingga meningkatkan kesejahteraan guru.

Hal itu dia katakan dalam agenda Nota Keuangan DPR/MPR/DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

“Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki RS, tingkatkan gaji guru daripada seremoni, upacara-upacara,” ucap Prabowo.

Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran pemerintah di semua tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah dan desa.

Dia menuturkan pemerintah harus menghilangkan praktik korupsi, penipuan, mark up, hingga penggelembungan anggaran dalam pembelanjaan pemerintah.

“Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien,” kata dia.