Prabowo Minta Antrean BPJS Dipangkas, Pasien Harus Dilayani Tanpa Dibeda-bedakan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan. Dia meminta supaya kuliatas pelayanan lebih ditingkatkan, termasuk waktu antrean yang lebih singkat bagi setiap pasien agar bisa mendapatkan layanan yang kian baik dan optimal.

“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS (Kesehatan) juga ditingkatkan, antreannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/9).

Menkes Budi menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap kesetaraan pelayanan di rumah sakit tanpa membeda-bedaka pasien BPJS Kesehatan maupun umum.

“Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” kata Budi.

Aspek keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan turut menjadi perhatian dalam rapat yang dipimpin Prabowo tersebut. Menkes Budi menyampaikan BPJS Kesehatan membutuhkan kepastian dari sisi keuangan. Adapun Kementerian Keuangan telah memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan pembiayaan program tersebut dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pak Menkeu juga sudah memberikan kejelasan bagaimana ke depannya BPJS ini selama pelayanannya baik, ke masyarakat baik dan masyarakat juga membutuhkan, keuangannya nanti akan dipastikan terjaga,” tuturnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menuturkan peningkatan kualitas layanan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah perkembangan dalam sistem kesehatan, seperti inflasi medis, pertumbuhan penduduk, pergeseran penyakit, dan peningkatan utilisasi pelayanan.

“Kemudian beberapa hal kecil akan kami perbaiki, fraud dalam pelayanan, dan ini juga penting perilaku yang volume based. Kami akan geser ke value based,” ucap Prihati.