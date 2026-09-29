Prabowo Minta Biaya Haji Tak Memberatkan Jemaah

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto meminta perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak membebankan jemaah.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan bersama Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak seusai bertemu Prabowo di Istana Negara.

Gus Irfan mengatakan pihaknya telah menyampaikan hasil pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI terkait BPIH kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

Menurutnya terdapat sejumlah perubahan angka BPIH yang harus disesuaikan dengan kondisi terkini, termasuk dampak situasi geopolitik di Timur Tengah terhadap perekonomian.

“Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah,” ucap Gus Irfan.

Untuk itu, pemerintah tengah mencari formulasi agar perubahan BPIH tidak terlalu membebani jemaah.

Baca Juga: Prabowo Turunkan Biaya Haji 2026 Rp 2 Juta Meski Harga Avtur Naik

Salah satu yang akan diformulasikan kembali adalah komposisi antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah dengan nilai manfaat.

Prabowo lalu menyarankan agar komposisi tersebut berada di kisaran 52 berbanding 48.