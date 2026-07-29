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Prabowo Minta BMKG Perkuat Kesiapan Hadapi Potensi Kemarau Panjang dan El Nino

Prabowo Minta BMKG Perkuat Kesiapan Hadapi Potensi Kemarau Panjang dan El Nino
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Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sejumlah langkah menghadapi potensi dampak kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino.

Dia meminta mereka menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan serta lahan.

Hal itu dikatakan Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7).

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Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan BMKG akan memperkuat dukungan dalam menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino tahun ini.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan air di waduk serta operasi modifikasi cuaca.

“Jadi, ada dua, yaitu terkait dengan ketersediaan air melalui waduk-waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya,” ucap Faisal.

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“Juga dengan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan dari lahan-lahan yang mudah terbakar ini melalui modifikasi cuaca,” lanjutnya.

Faisal menuturkan bahwa terdapat enam provinsi yang menjadi fokus utama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya (BMKG) melakukan sejumlah langkah menghadapi potensi dampak kemarau yang bersamaan dengan El Nino.

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