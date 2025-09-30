Prabowo Minta Erick Thohir Tingkatkan Pariwisata Berbasis Olahraga & Pembinaan Atlet Muda

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menpora Erick Thohir untuk meningkatkan pariwisata berbasis olahraga (sport tourism) dan pembinaan atlet muda.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan Juara Dunia MotoGP 2025 Marc Marquez di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan pentingnya peningkatan sport tourism dalam ajang balapan MotoGP Indonesia di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), karena dampaknya yang luas bagi perekonomian nasional.

"Salah satunya memang tadi kan satu sport tourism harus ditingkatkan karena impact-nya tidak hanya untuk olahraga, tapi juga ekonomi. Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact-nya hampir Rp 4,8 triliun. Tiket juga hampir habis. Ini hal yang positif," kata Menpora Erick Thohir saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Erick menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan jajarannya untuk memberi perhatian serius pada cabang olahraga unggulan, sekaligus mendorong atlet-atlet muda untuk berlatih maupun bertanding di luar negeri.

Presiden juga mendorong agar para atlet dapat berlatih di luar negeri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing mereka di level internasional.

"Kami nanti harus menselaraskan bagaimana keinginan Bapak Presiden juga mulai melihat cabor-cabor unggulan tadi. Cabor-cabor unggulan dan juga mendorong banyaknya atlet untuk juga bisa apakah bertanding, apakah training di luar negeri, seperti mereka ini trainingnya di Barcelona, di Spanyol," kata Erick.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya jaminan kesejahteraan bagi atlet dan pelatih di masa depan.