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Prabowo Minta Kekuatan TNI-Polri Ditingkatkan, Ingatkan Perang Hybrid Gunakan Drone

Prabowo Minta Kekuatan TNI-Polri Ditingkatkan, Ingatkan Perang Hybrid Gunakan Drone
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Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan upacara HUT Ke-81 TNI dengan menaiki kendaraan taktis Maung MV3 di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Jakarta, Senin (5/10/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan terkait tantangan pertahanan dan keamanan masa depan yang makin kompleks.

Prabowo meminta agar kualitas dan kapasitas personel TNI serta Polri turut ditingkatkan.

Hal itu dibahas saat taklimat Presiden RI kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, pada Rabu (7/10).

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“Tantangan ke depan ini kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentris Bapak Presiden,” ucap Menko Politik dan Keamanan Dudung Abdurrachman.

“Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit perlu ditingkatkan baik pendidikan, maupun latihan,” lanjutnya.

Prabowo juga mengapresiasi kontribusi TNI dan Polri dalam mendukung berbagai program pemerintah.

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“Tadi atas sumbangsih para TNI dan Polisi yang selama ini mendukung program pemerintah baik ketahanan pangan, ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini, beliau mengapresiasi,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memberikan perhatian terhadap penguatan sumber daya manusia TNI dan Polri.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan terkait tantangan pertahanan dan keamanan masa depan yang makin kompleks.

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