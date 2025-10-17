Prabowo Minta Kemendiktisaintek Siapkan 2.000 Profesional Muda untuk Bekerja di BUMN & Swasta

jpnn.com - Presiden Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk segera mencari dan menyiapkan lebih dari 2.000 profesional muda putra-putri terbaik Indonesia agar siap bekerja di sektor strategis.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam rapat terbatas Kabinet Merah Putih di kediamannya, di Jalan Kertanegara, pada Kamis (16/10).

“Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional,” tulis akun resmi @sekretariat.kabinet di Instagram.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem talenta nasional di bidang-bidang prioritas seperti teknologi, energi, pangan, dan keuangan digital.

Akselerasi penyiapan SDM unggul menjadi kunci dalam menghadapi tantangan industri masa depan yang semakin kompetitif.

Selain memperkuat kapasitas individu, inisiatif tersebur juga diharapkan mampu membuka jalur kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Sebelumnya, Prabowo juga telah mengumpulkan 82 profesional muda pada Juli lalu yang dicari dan diseleksi secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Para profesional muda lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri itu tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang digagas langsung oleh Prabowo sendiri.