Prabowo Minta Maaf ke Tetangga soal Asap Karhutla, tetapi Sebut Bukan Salah Indonesia

jpnn.com, MANILA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah berdampak bagi rakyat Singapura dan Malaysia.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11).

"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada negara-negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura,” ucap Prabowo.

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“Saat terjadi kebakaran hutan berskala besar yang membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk dikendalikan, kabut asap menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura," lanjutnya.

Dia menyebutkan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengatasi bencana tersebut.

Prabowo pun berkelit bahwa Indonesia bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kondisi itu.

"Meskipun ini bukan kesalahan kami, sekali lagi kami memohon maaf. Kami telah berupaya semaksimal mungkin," kata dia.

Di depan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan.