menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Internasional » Asia Oceania » Prabowo Minta Maaf ke Tetangga soal Asap Karhutla, tetapi Sebut Bukan Salah Indonesia

Prabowo Minta Maaf ke Tetangga soal Asap Karhutla, tetapi Sebut Bukan Salah Indonesia

Prabowo Minta Maaf ke Tetangga soal Asap Karhutla, tetapi Sebut Bukan Salah Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo dalam pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, MANILA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah berdampak bagi rakyat Singapura dan Malaysia.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11).

"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada negara-negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura,” ucap Prabowo.

Baca Juga:

“Saat terjadi kebakaran hutan berskala besar yang membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk dikendalikan, kabut asap menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura," lanjutnya.

Dia menyebutkan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengatasi bencana tersebut.

Prabowo pun berkelit bahwa Indonesia bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kondisi itu.

Baca Juga:

"Meskipun ini bukan kesalahan kami, sekali lagi kami memohon maaf. Kami telah berupaya semaksimal mungkin," kata dia.

Di depan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia karena dampak karhutla untuk Malaysia dan Singapura

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI