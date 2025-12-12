menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Prabowo Minta Maaf kepada Warga Aceh Tamiang, Mengaku Sedang Bekerja Keras

Prabowo Minta Maaf kepada Warga Aceh Tamiang, Mengaku Sedang Bekerja Keras

Prabowo Minta Maaf kepada Warga Aceh Tamiang, Mengaku Sedang Bekerja Keras
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto turut mencicipi menu makan siang yang disiapkan untuk para pengungsi, yakni nasi dan ikan tongkol di tenda pengungsian korban bencana di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025. Foto: Cahyo/BPMI Setpres

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto meminta maaf di hadapan warga Aceh Tamiang bila masih ada yang merasa belum dibantu.

Dia berjanji bahwa pemerintah pusat terus berupaya mempercepat proses pemulihan di Aceh Tamiang.

Hal itu dia katakan saat meninjau langsung kondisi warga terdampak bencana di Posko Pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, pada Jumat (12/12).

Baca Juga:

“Insyaallah bersama-sama pemerintah akan turun membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (terbantu). Kita sedang bekerja keras,” ujar Prabowo.

Saat ini, Prabowo mengatakan pemerintah terus bergerak cepat dalam memperbaiki infrastruktur vital, di antaranya akses jalan raya hingga jaringan listrik.

Menurut dia, kondisi lapangan yang sulit membuat proses perbaikan membutuhkan waktu dan koordinasi intensif.

Baca Juga:

“Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama,” kata dia.

Selain itu, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.

Presiden Prabowo Subianto meminta maaf di hadapan warga Aceh Tamiang bila masih ada yang merasa belum dibantu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI