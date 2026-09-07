Prabowo Minta Masyarakat Tetap Tenang & Waspada Hadapi Aktivitas Gunung Anak Krakatau

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat khususnya warga di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, agar tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan menyikapi aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Prabowo mengimbau masyarakat mengikuti seluruh arahan pemerintah dan petugas di lapangan serta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya.

“Seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti seluruh arahan pemerintah dan petugas di lapangan,” ucap Prabowo melalui akun resmi di Instagram pada Minggu (6/9).

“Dan tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dan patuhi sepenuhnya zona bahaya serta batas aman yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang,” lanjutnya.

Orang nomor satu di dunia itu terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta menerima laporan dan informasi terkini dari jajaran terkait.

Saat ini, Prabowo telah memerintahkan seluruh unsur pemerintah untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan serta bantuan yang diperlukan masyarakat.

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Dia memerintahkan seluruh jajaran pemerintah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau perkembangan situasi.

“Memastikan seluruh unsur kesiapsiagaan berjalan dengan baik, serta memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat,” tutur Prabowo.