Prabowo Minta Menteri UMKM Siapkan Produk Pengganti Barang Thrifting

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Kementeran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyiapkan produk pengganti saat penertiban produk pakaian atau thrifting dilakukan.

Hal itu diinstruksikan Prabowo kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11).

“Salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden bahwa pada saat kami melakukan penindakan pembatasan baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” kata Maman.

Permintaan adanya produk pengganti itu lantaran Prabowo menilai ketika usaha pakaian bekas ditutup, dikhawatirkan pedagang tidak memiliki barang dagangan.

Dia menginstruksikan Kementerian UMKM untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah.

“Untuk dia (pedagang thrifting,red) juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kami,” kata dia.

Dia mengaku pemerintah memikirkan solusi bagaimana pedagang pakaian bekas juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting dibatasi.

“Bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini menjual thrifting, dia bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa,” tuturnya.