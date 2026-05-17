Prabowo Minta Mobil Unik ke Pindad, Pengurus Koperasi Tertawa

jpnn.com - NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto memicu tawa pengurus koperasi dan sejumlah kepala daerah saat peluncuran 1.061 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Itu bermula dari Prabowo yang meminta PT Pindad membuat desain unik mobil kepresidenan yang dapat memudahkan seorang presiden menyalami rakyat.

Prabowo mengawali permintaannya itu dengan bercerita mengenai rakyat yang antusias untuk bersalaman pada setiap kunjungan kerjanya.

"Rakyat begitu banyak keluar jalan, masa presiden di dalam kendaraan. Kan gak lucu, terpaksa aku berdiri. Rakyat mau kasih tangan, masa saya enggak kasih tangan," kata Prabowo.

"Jadi, aku coba kasih tangan. Namun, aduh ini memang rakyat Jawa Timur, ya, tangannya itu keras-keras. Rupanya, Jawa Timur banyak petaninya ya, emak-emaknya juga keras tangannya. Abis 2-3 kali kunjungan harus pakai minyak khusus aku," imbuhnya.

"Saya lagi berpikir. Mereka (rakyat) tunggu berjam-jam di (bawah) matahari. Saya berpikir, minta Pindad, mana itu Profesor Sigit (bos PT Pindad), mana? Gak ada? Coba, didesain mobil khusus untuk presiden yang pakai kaca itu yang ada kursi, tetapi kelihatan aku berdiri," kata Prabowo.

Permintaan Prabowo itu kemudian disambut dengan gelak tawa sejumlah kepala daerah dan pengurus koperasi.

"Boleh dong. Eh, gue ini sudah 75 tahun. Saya kasihan rakyat sudah menunggu lama. Ini, sakit," ujar Prabowo sambil menunjukkan telapak tangannya.