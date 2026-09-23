Prabowo Minta Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi, Tim Khusus Segera Hitung Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi negeri (PTN) untuk segera direalisasikan.

Hal itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo bersama sejumlah menteri terkait pendidikan, di Istana Negara, pada Rabu (23/9).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebutkan Prabowo memberikan penekanan terhadap komitmennya untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak,” ujar Abdul Mu’ti di Istana Negara.

Menurut dia, penguatan pendidikan gratis tersebut antara lain dilakukan melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, Mendikti Brian mengatakan rapat terbatas juga membahas sejumlah opsi untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

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Pemerintah mulai melakukan penghitungan terhadap sejumlah komponen pendapatan PTN, mulai dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), pendapatan jalur mandiri, hingga pendapatan lainnya.

“Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, berapa pendapatan pada jalur mandiri, juga pendapatan lain-lainnya,” kata Brian.