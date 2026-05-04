Prabowo Minta Perguruan Tinggi Bantu Pemda Atasi Masalah di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.

Dia meminta perguruan tinggi membantu masalah pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (4/5).

Menurut dia, Prabowo menanyakan perkembangan implementasi arahan sebelumnya terkait keterlibatan kampus dalam mendukung kebutuhan daerah melalui keahlian akademik dan riset.

“Bapak Presiden meminta saya, kami ya, di Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu pemda,” ujar Brian.

Prabowo lalu menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang-bidang yang relevan seperti teknik lingkungan, arsitektur, hingga teknologi pengolahan sampah.

Kolaborasi itu diharapkan bisa mendukung program penataan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Bagaimana pemda-pemda itu bisa dibantu, di-backup oleh kampus-kampus, peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah, dan sebagainya,” jelasnya.