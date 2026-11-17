jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berharap perundingan ASEAN dan Tiongkok mengenai penyusunan pedoman perilaku atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan dapat segera diselesaikan.

Harapan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, pada Senin (16/11).

Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian CoC terkait Laut China Selatan harus mengedepankan pendekatan damai dan kolaboratif.

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Menurut dia, proses tersebut juga harus didasari komitmen politik bersama dan prinsip-prinsip hukum internasional agar CoC dapat disepakati oleh seluruh pihak.

"Kita berharap dapat segera menuntaskan perundingan mengenai pedoman perilaku yang efektif dan substantif serta sesuai dengan hukum internasional," ujar Prabowo.

Prabowo menuturkan bahwa dialog mengenai Laut China Selatan juga harus berlandaskan persatuan dan sentralitas ASEAN, serta prinsip kerja sama dan saling menghormati antarpihak.

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"Kemajuan nyata dalam penyelesaian isu Laut China Selatan membutuhkan komitmen politik yang berkelanjutan, dengan persatuan dan sentralitas ASEAN tetap menjadi landasan kerja sama dan sikap saling menghormati," jelasnya.

Salah satu agenda KTT ke-29 ASEAN-Tiongkok adalah mendorong percepatan penyelesaian perundingan CoC di Laut China Selatan agar sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.