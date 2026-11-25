Prabowo Minta Transformasi Total Garuda Indonesia Agar Kembali Berjaya
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan transformasi menyeluruh PT. Garuda Indonesia untuk mengembalikan maskapai ke penerbangan berkelas dunia (world class airline).
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Oentoro seusai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, pada Rabu (25/11).
Thomas menyebutkan bahwa pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut membahas perkembangan transformasi Garuda sejak dirinya menjabat direktur utama.
Mereka juga membahas berbagai langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat kinerja perusahaan ke depan.
“Permintaan Presiden adalah transformasi di Garuda ini harus total dan kita harus mengembalikan Garuda sebagai maskapai world class, yang mana Garuda diharapkan bisa sustainable dan juga profitable ke depannya,” ujar Thomas.
“Bukan hanya untuk generasi kita sekarang, tetapi untuk generasi masa depan,” lanjutnya.
Menurut dia, upaya transformasi Garuda bukanlah pekerjaan mudah mengingat ia merupakan maskapai nasional yang memiliki sejarah dan warisan panjang dalam industri penerbangan Indonesia.
Oleh karena itu, Thomas menyebutkan Prabowo meminta agar perkembangan program transformasi Garuda dilaporkan secara berkala.
Prabowo Subianto menginstruksikan transformasi menyeluruh PT Garuda Indonesia untuk mengembalikan maskapai tersebut sebagai maskapai penerbangan berkelas dunia
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