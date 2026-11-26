jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan transformasi menyeluruh PT Garuda Indonesia Tbk. agar maskapai nasional tersebut kembali menjadi perusahaan penerbangan yang sehat dan mampu mencetak keuntungan.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Oentoro di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

Thomas mengatakan pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu membahas perkembangan transformasi Garuda Indonesia sejak dirinya menjabat sebagai direktur utama.

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Selain itu, keduanya membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kinerja perusahaan sehingga Garuda dapat kembali menjadi maskapai penerbangan berkelas dunia.

“Permintaan Presiden adalah transformasi di Garuda ini harus total dan kita harus mengembalikan Garuda sebagai maskapai world class, yang mana Garuda diharapkan untuk bisa sustainable dan juga profitable ke depannya,” ujar Thomas.

Dia mengakui, transformasi Garuda bukan pekerjaan mudah. Pasalnya, maskapai tersebut merupakan perusahaan penerbangan nasional yang memiliki sejarah dan warisan panjang dalam industri penerbangan Indonesia.

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Untuk itu, diperlukan langkah menyeluruh untuk memperkuat kinerja perusahaan sekaligus mengembalikan daya saing Garuda di industri penerbangan global.

“Bukan hanya untuk generasi kita sekarang, tapi untuk generasi masa depan,” kata dia.