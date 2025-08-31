Prabowo Minta Warga Tetap Percaya Kepada Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat agar tetap percaya kepada pemerintah.

Hal itu dia katakan saat memberikan keterangan terkait kondisi Indonesia beberapa waktu terakhir.

“Saudara-saudara sekalian, saya meminta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah dan tetap tenang,” ucap Prabowo, Minggu (31/8).

Menurut dia, pemerintahan yang dipimpinnya bersama semua partai politik, termasuk yang berada di luar pemerintahan, bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa. Terutama rakyat yang paling kecil dan tertinggal.

“Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba,” serunya.

Eks Danjen Kopassus itu meminta masyarakat menyuarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, menjarah, atau membuat kerusuhan.

“Perlu diingat, merusak fasilitas umum sama dengan merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari saling mengingatkan keluarga kita agar tidak ikut kegiatan yang merugikan kepentingan umum,” tuturnya.

Diketahui, aksi massa dan demontrasi masyarakat terus dilakukan sejak Kamis (28/8).