Prabowo: MUI Selalu Jadi Pilar Stabilitas dan Toleransi Antara Seluruh Umat

Prabowo: MUI Selalu Jadi Pilar Stabilitas dan Toleransi Antara Seluruh Umat

Prabowo: MUI Selalu Jadi Pilar Stabilitas dan Toleransi Antara Seluruh Umat
Presiden Prabowo saat menghadiri acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal, pada Sabtu (7/2). Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas peran sentral Majelis Ulama Indonesia yang sangat besar dan menentukan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Menurut dia, MUI selalu menjadi pilar stabilitas, ketenangan, kesejukan, toleransi antara seluruh umat dan agama. 

"MUI tidak pernah tidak hadir setiap bangsa mengalami kesulitan,” ucap Prabowo.

Baca Juga:

Presiden menyampaikan itu saat menghadiri acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

“Baru-baru saja kita melihat MUI tampil dari sejak hari-hari pertama bencana yang berada di beberapa daerah kita, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, juga di beberapa provinsi lain," ungkap Prabowo.

Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto merasa terhormat bisa diundang untuk hadir pada acara pengukuhan pengurus MUI masa bakti 2025-2030. 

Baca Juga:

Prabowo menilai hal itu lebih istimewa karena acara tersebut digelar di Istiqlal yang merupakan masjid kebesaran umat Islam Indonesia.

Ketua Panitia Pelaksana Nusron Wahid menyampaikan bahwa acara ini bukan hanya seremoni, melainkan momentum untuk makin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menghadirkan ketenangan jiwa di tengah dinamika kehidupan bangsa.

