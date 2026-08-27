Prabowo Naikkan Anggaran PPATK 100 Persen, Intelijen Keuangan Diperkuat
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian penuh kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan menaikkan anggaran hingga 100 persen.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan dukungan Presiden Prabowo terhadap penguatan PPATK jadi momentum meningkatkan kapasitas lembaga mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), serta berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.
Menurut dia, penguatan tersebut salah satunya ditopang melalui peningkatan kapasitas kelembagaan.
Atas perintah langsung Presiden Prabowo, kata dia, anggaran PPATK bertambah lebih dari 100 persen.
Diketahui, Rincian Anggaran dan Usulan Terbaru Pagu Indikatif 2027, Pemerintah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp 253,3 miliar untuk PPATK.
Usulan Tambahan, PPATK mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 516,4 miliar untuk tahun 2027 guna menutupi kebutuhan total yang mencapai Rp 769,8 miliar.
"Dukungan ini memperkuat kapasitas PPATK untuk menjalankan fungsi intelijen keuangan serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat," kata Ivan melalui keterangannya pada Rabu (26/8/2026).
Ivan mengungkapkan salah satu perhatian utama adalah pemberantasan judi online. Perputaran dana judi online pada 2024 sekitar Rp 359,81 triliun, tahun 2025 turun menjadi sekitar Rp 286,84 triliun atau 20,3 persen.
Dukungan dana memperkuat kapasitas PPATK untuk menjalankan fungsi intelijen keuangan serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana.
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