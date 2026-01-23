Prabowo: Negara Lain Bakal Terkejut Lihat Pertumbukan Ekonomi RI
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang akan mengejutkan dunia.
Hal itu kata Prabowo berdasarkan pada bukti bahwa ekonomi Indonesia masih tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.
“Saya yakin pertumbuhan kami, pertumbuhan ekonomi kami, akan secara signifikan mengejutkan banyak pihak di dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya di pertemuan tahunan World Economic Forum, Kamis (22/1).
Dia mengatakan, saat ini memang dunia tengah menghadapi berbagai gejolak, seperti pengetatan kondisi keuangan, peningkatan tensi perdagangan, dan ketegangan geopolitik.
Tetapi, ekonomi Indonesia masih terbukti kokoh dalam menghadapi berbagai guncangan tersebut.
Prabowo menerangkan inflasi tahunan Indonesia masih tetap stabil di kisaran 2 persen.
Kemudian, pemerintah juga mampu menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, Indonesia juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen dalam satu dekade terakhir.
Presiden RI Prabowo Subianto mengaku optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang akan mengejutkan dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2 Tantangan Danantara Versi Analis, Masalah Komunikasi Publik & Kebijakan Pengelolaan Aset
- Mahatma Gandhi dan Etika Pemerintahan: Refleksi atas Kepemimpinan Kontemporer Prabowo Subianto
- Hadiri Musprov VII Kadin Kalbar, OSO Ajak Pengusaha Terus Membangun Daerah
- Seskab: Presiden Bawakan Konsep "Prabowonomics" di Forum Ekonomi Davos
- Tampil di Forum London, Menhut Raja Juli Ungkap Komitmen Prabowo Lindungi Gajah Sumatra
- Prabowo Perintahkan Bentuk Tim Kajian Terkait Banjir Jakarta