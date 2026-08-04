Prabowo Nilai Proses Pilkada Saat Ini Terlalu Mahal dan Sangat Melelahkan
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan saat ini terlalu mahal dan melelahkan.
Hal itu dia katakan saat bertemu para Pimpinan MPR RI ketika menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di Istana Negara, pada Senin (3/8) kemarin.
“Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan,” ucap Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Prabowo juga disebut sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, termasuk para kepala daerah yang terjebak korupsi.
“Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi,” kata dia.
“Beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan,” lanjutnya.
Adapun, pertemuan pimpinan MPR RI dengan Prabowo untuk menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang pada tahun lalu masih berupa draf.
Prabowo kemudian menyerahkan kepada MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan saat ini terlalu mahal dan melelahkan.
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