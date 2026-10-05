Prabowo Panggil Kepala dan Wakil Bakom ke Hambalang

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono.

Prabowo ingin keduanya menguatkan peran Bakom RI dan membangun komunikasi lebih dekat dengan masyarakat.

Pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu sore.

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Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program pemerintah, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Turut dibahas pula peran Bakom untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

"Komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana," kata Presiden Prabowo dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet dikutip dari Jakarta, Minggu.

Dia menekankan bahwa Bakom bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan.

Presiden juga mengingatkan agar Bakom tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah.