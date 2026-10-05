menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prabowo Panggil Kepala dan Wakil Bakom ke Hambalang

Prabowo Panggil Kepala dan Wakil Bakom ke Hambalang

Prabowo Panggil Kepala dan Wakil Bakom ke Hambalang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) berbincang dengan Seskab Teddy Indra Wijaya (kanan), Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan (kiri) dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono (kedua kiri) di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu (4/10/2026) ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono.

Prabowo ingin keduanya menguatkan peran Bakom RI dan membangun komunikasi lebih dekat dengan masyarakat.

Pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu sore.

Baca Juga:

Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program pemerintah, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Turut dibahas pula peran Bakom untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

"Komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana," kata Presiden Prabowo dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet dikutip dari Jakarta, Minggu.

Dia menekankan bahwa Bakom bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan.

Baca Juga:

Presiden juga mengingatkan agar Bakom tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI