Prabowo Panggil Lagi Para Ketum Parpol ke Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil seluruh Ketua Umum Partai Politik ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (1/9) siang.

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan seluruh Ketua Parpol diminta hadir di Istana Negara pada hari ini.

"Semua Parpol, semua Parpol. Undangannya diminta pimpinan parpol untuk hadir, mungkin melanjutkan pertemuan yang kemarin," ujar Yusuf kepada wartawan.

Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang mewakili Ketum PSI Kaesang Pangarep juga hadiri di Istana Negara.

“Hari ini saya hadir memenuhi undangan pak presiden Prabowo Subianto bukan sebagai menteri, tetapi saya mewakili Mas Kaesang Pangarep,” kata dia.

Selain keduanya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, hingga Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Adapun, pada Minggu (31/8), Prabowo juga bersama para pimpinan partai politik membahas situasi negara lantaran sejumlah peristiwa beberapa waktu terakhir.

Ketum partai yang hadir, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan atau Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI yang juga eks Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani Puan Maharani.