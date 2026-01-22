Prabowo Pantau Banjir Jakarta dari Luar Negeri, Ini Perintahnya
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memantau banjir Jakarta dari luar negeri.
Seperti diketahui, Prabowo saat ini dalam rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri, yakni ke Inggris dan Swiss.
“Perlu kami sampaikan bahwa dalam dua hari ini beliau terus memonitor dan berkomunikasi dengan kami jajaran di tanah air,” ucap Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (22/1).
Menurut dia, Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk membentuk tim kajian mengenai banjir Jakarta.
Perintah juga disampaikan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa) yang sedang mempersiapkan proyek Giant Sea Wall.
“Memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisa dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan air,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut menyebutkan Prabowo meminta adanya pengelolaan air khususnya di Pulau Jawa yang menjadi masalah tahunan.
“Tentunya kita sebagai bangsa harus berpikir untuk bagaimana bisa melakukan penanganan-penanganan yang lebih apa namanya lebih terintegrasi penyelesaian dari hulu ke hilirnya,” tutur Pras.
