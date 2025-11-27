Prabowo Pantau Ketat Progres Kampung Nelayan Merah Putih
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memantau ketat progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Kampung Nelayan Merah Putih adalah sebuah program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
Hal itu diutarakan Prabowo saat memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Merdeka, pada Rabu (26/11).
Trenggono mengatakan bahwa dirinya melaporkan langsung perkembangan pembangunan kampung nelayan yang menjadi salah satu program prioritas sektor kelautan dan perikanan.
“Soal progres Kampung Nelayan Merah Putih yang kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sekarang sudah berapa persen? Sekarang sudah 45 persen," ujar Trenggono.
Menurut dia, pemerintah berjanji menghadirkan perubahan bagi masyarakat pesisir melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Program unggulan tersebut dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan keluarganya, dengan menghadirkan berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan serta akses layanan publik yang memadai dan mudah dijangkau.
Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pesisir.
