Prabowo Pasang Target Ambisius, Produksi Motor Listrik Nasional Tembus 2 Juta Unit

jpnn.com, CIKARANG - Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan produksi motor listrik nasional (MOLINAS) hingga mencapai 2 juta unit.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran motor listrik nasional dan ekosistem pendukungnya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8).

Dia mengungkapkan akan datang kembali jika produksi motor listrik itu sudah mencapai target yang ditentukan.

Orang nomor satu di Indonesia itu memuji Indika yang telah berhasil produksi 20 ribu motor.

“Saya bilang ke kelompok Indika kalau kalian nanti mencapai 200 ribu saya datang lagi, 2 juta saya datang lagi,” kata Prabowo.

Dia meminta seluruh pihak turut mendukung pengembangan motor listrik nasional, termasuk BPI Danantara.

Dukungan diperlukan untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik sekaligus mempercepat peningkatan produksi di dalam negeri.

"Danantara dukung dengan apa yang kau bisa, dukung tadi kami bicarakan," kata eks Menhan itu.