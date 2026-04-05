Prabowo Peluk dan Cium Putra Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambut kepulangan tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.

Penghormatan terakhir kepada tiga jenazah prajurit TNI dilaksanakan di ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (4/4).

Prabowo menunjukkan gestur empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Dia tampak mendekati satu per satu keluarga almarhum, memegang pundak mereka, dan berbincang singkat dengan penuh perhatian.

Dalam video resminya, Prabowo terlihat mencium dan menyapa anak-anak para prajurit yang gugur.

Adapun, suasana haru terasa saat satu per satu jenazah tiba sekitar pukul 18.22 WIB.

Tangis keluarga pecah, dengan sejumlah anggota keluarga tak kuasa menahan air mata. Anak-anak korban tampak berdiri di samping peti, menyambut kepulangan orang tua mereka dalam keheningan yang menyayat hati.

Adapun, Menteri Luar Negeri Sugiono, mewakili pemerintah menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas dalam misi perdamaian di Lebanon.

“Kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga arwah para kusuma bangsa ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarganya diberikan kesehatan serta kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” ujar Sugiono.