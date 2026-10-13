Prabowo: Pemadaman Karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting Menjadi Perhatian

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan dan mengoptimalkan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di taman nasional yang menjadi habitat bagi satwa-satwa dilindungi.

Prabowo mengatakan penanganan karhutla di Taman Nasional (TN) Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, menjadi perhatian karena kawasan tersebut merupakan pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan (Pongo pygmaeus) terbesar di dunia.

Selain itu, TN Tanjung Puting juga menjadi salah satu destinasi wisatawan mancanegara.

“Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu (kawasan) taman nasional,” ucap Prabowo dalam rapat terbatas penanganan karhutla.

Panglima Kodam (Pangdam) XXII/Tambun Bungai Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin menjelaskan bahwa penanganan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena keberadaan satwa-satwa liar di sana.

Dia pun memaparkan penanganan karhutla melalui jalur darat menghadapi tantangan berupa medan yang cukup berat.

Baca Juga: KPK Ungkap Identitas 8 Tersangka Baru Korupsi Jalan di Sumut

Kendaraan seperti mobil pengangkut pompa dan alat pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk masuk ke kawasan tersebut.

“Saya sudah membuat tim, dari pagi sampai siang tadi kita rapat dengan BPBD, dengan pemda, Polri, kita membentuk tim betul-betul sehingga nanti pada saat masuk ke sana itu betul-betul aman bagi anggota juga, karena memang api yang ada di wilayah itu sangat terpencar dan jauh,” ucap Zainul.