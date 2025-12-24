Prabowo Peringatkan Satgas PKH: Jangan Mau Dilobi Pengusaha!

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) jangan mau dilobi pengusaha-pengusaha ataupun pihak mana pun yang menjadi perantara para pelanggar aturan.

Prabowo menegaskan bahwa Satgas PKH diberikan tugas oleh negara untuk membela kepentingan rakyat.

Satgas PKH yang dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, terdiri atas Kejaksaan, TNI, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pertanahan Negara (BPN), Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

"Saya perintahkan dengan tegas: Jangan ragu! Jangan pandang bulu! Jangan mau dilobi! Mari kita teruskan perjuangan ini. Jangan gentar! Jangan surut semangat! Kita berada di jalan yang benar dan jalan yang mulia membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia," kata Presiden Prabowo kepada Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Presiden, dalam acara di Kejaksaan hari ini, mengingatkan jajaran Satgas PKH bahwa para pengusaha pelanggar aturan itu bertahun-tahun menguasai hutan-hutan secara ilegal.

"Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menganut paham keserakahan, yang berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok," ujar Presiden Prabowo.

Presiden mengakui tantangan, rintangan, dan hambatan di lapangan pasti akan selalu dihadapi oleh Satgas PKH dalam upayanya menindak pengusaha-pengusaha nakal.

Namun, Presiden yakin Satgas PKH dapat terus bekerja dengan penuh dedikasi, dan tidak gentar manakala menghadapi banyak kesulitan di lapangan.