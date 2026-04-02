Prabowo Perintahkan Evakuasi Warga di Bitung hingga Batang Dua Dipercepat

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bergerak merespons gempa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, khususnya di Kota Bitung, Kota Ternate, serta Pulau Batang Dua.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan sejak pagi hari Prabowo telah menerima laporan awal dan langsung menginstruksikan langkah tanggap darurat untuk melindungi masyarakat terdampak.

Prabowo memantau situasi sejak dini dan memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan cepat dan efektif.

“Bapak Presiden tadi pagi-pagi sekali sudah menerima laporan dari Kepala BNPB terkait kejadian di propinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, terutama di Kota Bitung dan Kota Ternate serta pulau Batang Dua,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (2/4).

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim di lapangan disebut langsung bergerak. Teddy menyebut unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah melakukan pengecekan sekaligus evakuasi di lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan warga.

“Tim reaksi cepat BNBP daerah, Aparat TNI Polri dan Pemda sudah langsung mengecek dan mengevakuasi lokasi terdampak,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak kembali ke bangunan yang terdampak hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman.

“Ka BNPB sudah menghimbau agar warga tidak beraktivitas kembali di gedung yang terdampak,” tuturnya.