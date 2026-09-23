Prabowo Perintahkan IEU-CEPA Segera Tuntas demi Perluas Akses RI ke Pasar Eropa
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan proses penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif - Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia - Uni Eropa segera dituntaskan.
“Bapak Presiden juga meminta agar IEU CEPA itu segera diselesaikan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (23/9).
Airlangga mengatakan bahwa IEU-CEPA saat ini tengah memasuki tahapan penyelesaian dokumen dalam bahasa Inggris untuk selanjutnya menjalani proses di Parlemen Eropa. Setelah tahapan tersebut, Indonesia juga akan melanjutkan proses ratifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“IEU-CEPA diharapkan sekarang dalam proses untuk diproses dalam kelengkapan bahannya dalam bahasa Inggris untuk dibawa ke Parlemen Eropa dan dari situ baru kita, dalam versi kita, untuk dibawa ke parlemen untuk ratifikasi,” jelasnya.
Sebelumnya, IEU-CEPA telah memasuki tahap akhir menuju penandatanganan dan ratifikasi. Kesepakatan tersebut diproyeksikan memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa.
Mantan ketua umum Partai Golkar itu juga menyampaikan adanya rencana kunjungan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic ke Indonesia.
Selain itu, terdapat rencana kunjungan pimpinan Uni Eropa ke Indonesia pada akhir Oktober atau awal November 2026.
Pemerintah menargetkan proses ratifikasi berlangsung pada semester kedua 2026, sehingga perjanjian tersebut dapat mulai diterapkan pada awal 2027.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar proses penyelesaian IEU-CEPA segera dituntaskan
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