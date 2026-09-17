Prabowo Perintahkan Kapolri All Out Tindak Pelaku Karhutla: Tidak Ada Ampun Mulai Sekarang

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penindakan pelaku kebakaran hutan dan lahan. Presiden memerintahkan Kapolri bekerja all out mengerahkan jajarannya untuk mengecek dan mendalami unsur pidana yang mungkin dilakukan perusahaan-perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

"Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian, selidiki sedalam-dalamnya dan tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (17/9).

Perintah kepada Kapolri itu diberikan oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, yang digelar hybrid bersama sejumlah pejabat negara, Rabu (16/9).

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkini mengenai penanggulangan karhutla di Sumatera dan Kalimantan, kemudian langkah-langkah mitigasi dalam satu setengah bulan ke depan, mengingat pada periode itu, situasi diyakini masih cukup rawan.

Dalam rapat yang sama, Prabowo juga menegaskan pemerintah tidak lagi menoleransi dan memberikan ampunan kepada perusahaan pelaku pembakaran.

Presiden menilai sanksi sebatas pencabutan izin usaha belum cukup memberikan efek jera kepada perusahaan-perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Saya minta tidak usah lagi ada macam-macam, kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya, dan bila perlu, setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang," ujar Presiden Prabowo.

Selepas memberi perintah khusus untuk Kapolri Jenderal Listyo, Presiden Prabowo lalu mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat karhutla masih diperkirakan rawan hingga satu setengah bulan ke depan.