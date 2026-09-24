Prabowo Perintahkan Kuliah Gratis di PTN Segera Diterapkan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan program menggratiskan uang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) dapat segera direalisasikan.

Namun, pemerintah masih melakukan penghitungan dan kajian untuk menentukan skema serta tahapan pelaksanaannya.

Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto mengatakan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas sejumlah opsi pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.

“Tadi sebagaimana disampaikan Bapak Menko, telah dilaksanakan rapat terbatas untuk membicarakan beberapa opsi sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” ucap Brian, pada Rabu (23/9).

Menurut dia, pemerintah telah mulai menghitung sejumlah komponen yang berkaitan dengan pendapatan PTN.

Penghitungan tersebut mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), pendapatan melalui jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya.

Pemerintah juga memperhitungkan pendapatan dari program pascasarjana karena pada sejumlah perguruan tinggi pendapatan tersebut dapat digunakan untuk menyubsidi program sarjana.

“Itu kami lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kami hasilkan tentu juga akan kami diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” kata dia.