menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prabowo Perintahkan Kuliah Gratis di PTN Segera Diterapkan

Prabowo Perintahkan Kuliah Gratis di PTN Segera Diterapkan

Prabowo Perintahkan Kuliah Gratis di PTN Segera Diterapkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto menginginkan program menggratiskan uang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) dapat segera direalisasikan. Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan program menggratiskan uang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) dapat segera direalisasikan.

Namun, pemerintah masih melakukan penghitungan dan kajian untuk menentukan skema serta tahapan pelaksanaannya.

Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto mengatakan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas sejumlah opsi pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.

Baca Juga:

“Tadi sebagaimana disampaikan Bapak Menko, telah dilaksanakan rapat terbatas untuk membicarakan beberapa opsi sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” ucap Brian, pada Rabu (23/9).

Menurut dia, pemerintah telah mulai menghitung sejumlah komponen yang berkaitan dengan pendapatan PTN.

Penghitungan tersebut mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), pendapatan melalui jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya.

Baca Juga:

Pemerintah juga memperhitungkan pendapatan dari program pascasarjana karena pada sejumlah perguruan tinggi pendapatan tersebut dapat digunakan untuk menyubsidi program sarjana.

“Itu kami lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kami hasilkan tentu juga akan kami diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto menginginkan program menggratiskan uang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) dapat segera direalisasikan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI