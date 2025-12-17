Prabowo Perintahkan Papua Juga Bakal Ditanami Kelapa Sawit

menu
Presiden RI Prabowo Subianto. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa wilayah Papua juga harus ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) atau energi.

Hal itu dikatakan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12).

“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ucap Prabowo.

Selain kelapa sawit, Prabowo juga memerintahkan agar Papua dapat ditanam tebu dan singkong (cassava) yang bisa diolah menjadi etanol.

“Kelapa sawit bisa menghasilkan BBM, tebu menghasilkan etanol, singkong juga untuk etanol,” kata dia.

Seluruh upaya tersebut menjadi bagian dari rencana besar pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Targetnya, setiap daerah di Indonesia, termasuk Papua, mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui swasembada pangan dan swasembada energi.

“Dalam lima tahun, semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi,” tuturnya.

