Prabowo Perintahkan Percepat Pembangunan Kampung Nelayan & Produksi Kapal

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri Kabinet Merah Putih bekerja lebih cepat dalam menjalankan program-program prorakyat.

Khusus untuk Menteri Kelautan dan Perikanan, dia meminta untuk mempercepat pembangunan kampung nelayan serta produksi kapal tangkap ikan.

Hal itu diarahkan Prabowo dalam agenda Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1).

“Beliau (Presiden,red) meminta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prasetyo menjelaskan program kampung nelayan yang merupakan bagian dari program pemerintah yang bersifat padat karya dan berorientasi pada peningkatan ketahanan protein nasional.

“Program ini akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita,” jelasnya.

Dia melanjutkan, Prabowo juga memberikan penekanan kepada para menteri koordinator dan menteri terkait agar mempercepat pelaksanaan program-program yang bersifat padat karya dan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.

“Beliau hanya memberikan gambaran saja secara umum dan sudah disampaikan juga oleh Pak Menko. Teguran dalam artian melecut semangat karena Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi,“ kata dia.