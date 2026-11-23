Prabowo Pilih Amran & Sugiono, Dasco: Saya Tidak di Dalam Kapasitas Ikut Bursa Cawapres
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut kewenangan pengusulan dua nama kandidat Wapres RI memang murni kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi munculnya nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono menjadi cawapres.
"Saya sudah pernah menyampaikan bahwa kewenangan untuk menyampaikan dua nama calon itu ada pada presiden, dan pada hari ini Pak Presiden sudah menyerahkan dua nama," katanya, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).
Dasco mengajak semua pihak bisa mengikuti proses pemilihan di MPR untuk menentukan Wapres RI yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.
"Mari mengikuti prosesnya yang akan dilakukan oleh MPR, yang insyaallah akan selesai dan bersidang pada 11 Desember 2026," ujarnya.
Nama Dasco sempat mencuat sebagai kandidat Wapres RI.
Beberapa pihak, termasuk sejumlah fraksi di DPR seperti PAN, Golkar, NasDem, dan PKS mendukung Dasco menjadi Wapres RI.
Dasco kemudian menerima pertanyaan soal namanya yang tak masuk usulan Prabowo meski dukungan untuk eks pimpinan Komisi III itu mengalir.
Sufmi Dasco mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang mendukung legislator Dapil III Banten itu menjadi Wapres RI.
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