menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prabowo Pimpin Rakor Penanganan Gempa di Dalam Tenda Nagekeo

Prabowo Pimpin Rakor Penanganan Gempa di Dalam Tenda Nagekeo

Prabowo Pimpin Rakor Penanganan Gempa di Dalam Tenda Nagekeo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto memimpin rakor penanganan dampak gempa di posko pengungsi di Markas Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Wakanga Mere di Desa Tonggurambang, Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8). Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.

jpnn.com - NAGEKEO - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (26/8) siang.

Dari Bali, Prabowo bertolak menggunakan helikopter kepresidenan Super Puma dan mendarat di Nagekeo, NTT.

Kemudian, Presiden menaiki mobil kepresidenan Maung Garuda menuju posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere di Desa Tonggurambang, Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Baca Juga:

Di dalam tenda yang disulap menjadi ruang rapat, beberapa pejabat negara telah hadir lebih dulu mengisi ruangan.

Prabowo kemudian menyalami jajaran pejabat itu satu per satu saat berjalan menuju kursinya.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko, dan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus tampak di antara peserta rakor.

Baca Juga:

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan kunjungan Presiden ke NTT salah satunya bertujuan untuk memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam penanggulangan dampak bencana gempa di Pulau Flores, NTT.

“Pemerintah akan memastikan proses pemulihan dilanjutkan secara bertahap, tidak hanya melalui rehabilitasi fasilitas dan layanan yang terdampak, tetapi juga rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur dan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan,” kata Prasetyo Hadi. (antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Prabowo naik Super Puma lalu Maung Garuda, dan tibalah di posko pengungsian gempat Flores di Nagekeo.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI