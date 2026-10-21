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Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Evaluasi 2 Tahun Kinerja Pemerintahan

Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Evaluasi 2 Tahun Kinerja Pemerintahan
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Ketua Wantimpres Pratikno di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).

Sidang ini bertepatan dengan dua tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabumin Raka.

Seluruh anggota Kabinet Merah Putih dijadwalkan mengikuti sidang tersebut.

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Dari pantauan JPNN.com di lokasi, tampak para menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres), hingga para direktur utama merapat ke Istana Negara.

Mereka mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan pin emas sesuai jabatan masing-masing.

Ketua Wantimpres Pratikno mengonfirmasi bahwa seluruh anggota kabinet bakal menghadiri sidang tersebut.

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“Kami Wantimpres, ketua, wakil ketua, dan sekretaris serta seluruh anggota Wantimpres diundang di Sidang Kabinet Paripurna pada sore hari ini,” ucap Pratikno di lokasi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menuturkan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan arahan kepada anggota kabinet pada sidang tersebut.

Seluruh anggota Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/10) siang untuk sidkab 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran

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