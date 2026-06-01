menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Megawati hingga Jusuf Kalla Hadir

Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Megawati hingga Jusuf Kalla Hadir

Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Megawati hingga Jusuf Kalla Hadir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6).

Pantauan JPNN.com di lokasi, Prabowo tiba di lokasi pada pukul 09.35 dengan menggunakan mobil garuda maung putih. Dia mengenakan setelan jas abu-abu tua dilengkapi peci hitam.

Upacara peringatan dimulai pada pukul 09.57 WIB. Mulanya, pasukan memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono.

Baca Juga:

Prabowo selaku inspektur menaiki podium untuk memimpin upacara diikuti oleh gaungan Lagu Indonesia Raya.

Upacara peringatan ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Hadir pula Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Baca Juga:

Pembacaan Pancasila dilakukan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar. (mcr4/jpnn)

Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara itu dihadiri oleh Presiden ke-5 Megawati juga Wapres ke 10 dan 12 Jusuf Kalla


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI