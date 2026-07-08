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Prabowo & PM Modi Kunjungi Candi Prambanan, Tegaskan Kedekatan Sejarah Indonesia-India

Prabowo & PM Modi Kunjungi Candi Prambanan, Tegaskan Kedekatan Sejarah Indonesia-India
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Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di depan Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu (8/7). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, SLEMAN - Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengunjungi Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu (8/7).

Kunjungan tersebut merupakan rangkaian agenda kenegaraan PM Modi ke Indonesia sekaligus menegaskan eratnya hubungan sejarah, budaya, dan peradaban antara Indonesia dan India.

Presiden Prabowo dan PM Modi melakukan peninjauan ke kawasan utama Candi Prambanan.

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Dalam peninjauan tersebut, Prabowo dan Modi mendapatkan penjelasan mengenai sejarah, arsitektur, serta nilai budaya Candi Prambanan sebagai warisan dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Modi turut melaksanakan peribadatan Hindu di Candi Siwa.

Pada saat yang sama, sekitar 290 pandita dan umat Hindu turut mengikuti doa di area Candi Wisnu dan Candi Brahma.

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Mereka duduk bersila dengan posisi menghadap ke arah Candi Siwa, menghadirkan suasana khidmat dalam rangkaian kunjungan kedua pemimpin.

Usai rangkaian peninjauan dan peribadatan, kedua pemimpin menyaksikan penunjukan plakat kerja sama konservasi warisan budaya Indonesia-India untuk Candi Prambanan.

Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengunjungi Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

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