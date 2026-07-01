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Prabowo: Polri Aktif Bangun SPPG, Dirikan Dapur-Dapur Terbaik

Prabowo: Polri Aktif Bangun SPPG, Dirikan Dapur-Dapur Terbaik
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Ilustrasi. dapur SPPG. Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Polri ikut aktif membangun lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur untuk program MBG.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam Upacara Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang digelar di Korbrimob Cikeas, pada Rabu (2/7).

Dia bahkan memuji dapur-dapur SPPG tersebut adalah yang terbaik.

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“Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik,” kata Prabowo.

Dia menyebutkan pujian itu bukan hanya berasal dari dirinya, tetapi juga dari para pengamat.

“Banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut dan di antaranya bagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri,” tuturnya.

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Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menjabarkan keterlibatan Polri lainnya dalam membantu pekerjaan pemerintah.

Polri disebut terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Polri ikut aktif membangun lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur untuk program MBG.

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