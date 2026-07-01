Prabowo: Polri Aktif Bangun SPPG, Dirikan Dapur-Dapur Terbaik
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Polri ikut aktif membangun lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur untuk program MBG.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam Upacara Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang digelar di Korbrimob Cikeas, pada Rabu (2/7).
Dia bahkan memuji dapur-dapur SPPG tersebut adalah yang terbaik.
“Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik,” kata Prabowo.
Dia menyebutkan pujian itu bukan hanya berasal dari dirinya, tetapi juga dari para pengamat.
“Banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut dan di antaranya bagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menjabarkan keterlibatan Polri lainnya dalam membantu pekerjaan pemerintah.
Polri disebut terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan Polri ikut aktif membangun lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur untuk program MBG.
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